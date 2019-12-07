العبودي يرد على قرارات الخزانة الأمريكية .. تدخلًا سافرًا وطفوليا

2019/12/07 | 15:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، اليوم السبت أن قرارات الخزانة الامريكية تعد تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ولايحق لاي جهة سوى القضاء العراقي.وقال العبودي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، ان ” قرارات الخزانة الامريكية تعد تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ولايحق لاي جهة سوى ...

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