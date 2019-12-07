مصدر : الطائرة التي ضربت الحنانة اسرائيلية قادمة من الأنبار

2019/12/07 | 15:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف مصدر في الدفاع الجوي العراقي، اليوم السبت، ان” الطائرة التي ضربت الحنانة في النجف الاشرف اسرائيلية الصنع قادمة من الأنبار.وقال المصدر ، ان” الطائرة المسيرة التي ضربت الحنانة قدمت من إحدى القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظة الأنبار”، مؤكدا، انها” من نفس نوعية الطائرات الاسرائيلية التي كانت تستهدف مقرات الحشد الشعبي”....

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