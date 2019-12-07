دراسة تكشف عن مادة في عبوات المياه البلاستيكية تسبب العقم والسرطان

2019/12/07 | 15:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت دراسة حديثة أن مادة BPA الموجودة في عبوات المياه البلاستيكية تُسبب العقم والسرطان وغيرها من الأمراض الأخرى.

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