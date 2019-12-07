رئيس كتلة الصادقون النيابية: لا صوت يعلوا فوق صوت الحق

2019/12/07 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، ان احداث الخلاني والسنك جاءت لإضعاف القوات الأمنية وإفساح المجال امام المخربين والمدنسين لتنفيذ أجنداتهم

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