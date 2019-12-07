العبودي: قرارات الخزانة الامريكية تعد تدخلاً طفوليا في الشأن العراقي

2019/12/07 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، اليوم السبت أن قرارات الخزانة الامريكية تعد تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ولايحق لاي جهة سوى القضاء العراقي.

وقال العبودي في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، ان " قرارات الخزانة الامريكية تعد تدخلاً سافراً وطفولياً في الشأن الداخلي العراقي ولايحق لاي جهة سوى القضاء العراقي والجهات المختصة الداخلية في فرض العقوبات على المواطنين العراقيين".

وبين العبودي "وفي هذه المناسبة نجدد تمسكنا بنهج مواجهة التدخلات الاجنبية والسير نحو اصلاح العملية السياسية".

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