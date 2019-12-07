المتحدث باسم الصدر: على الاجهزة الامنية الكشف عن مرتكبيّ مجزرة الخلاني وقصف الحنانة

2019/12/07 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب جعفر الموسوي، المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الاجهزة الامنية بالكشف عن مصدر الاعتداء لمجزرة السنك والخلاني وقصف الحنانة فوراً.

وقال الموسوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "على الاجهزة الامنية الكشف عن مصدر الاعتداء لمجزرة السنك والخلاني وقصف الحنانة فوراً وإلا تكون متواطئة أو متقاعسة".

وطالب الموسوي "لجنة الامن والدفاع البرلمانية باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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