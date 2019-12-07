2019/12/07 | 15:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث "مجزرة السنك".

وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "اللجنة دعوا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث مجزرة السنك الاخيرة والتي راح ضحيتها مجموعة من الشباب، وضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي عن ما حصل في ليلة رهيبة على المتظاهرين السلميين".

واضافت "كما تؤكد اللجنة ان هذه الانتهاكات في واقع حقوق الانسان العراقي سيحمل الحكومة العراقية تبعات القانون الانساني الدولي ويضع العراق امام مسائلة قانونية دولية باعتباره عضوا في الامم المتحدة وموقعا على كافة الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية المدنيين والمحافظة على سلامة الشعب العراقي من اي اعتداء او قتل او اغتيال للارادات التي تحصل عليهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث (مجزرة السنك) ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث (مجزرة السنك) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).