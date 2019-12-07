سعود سالم - مباراة الشطرنج الخاسرة

2019/12/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم العنكبوت البهلوانييلعب الشطرنج مع ظله في المرآةيتحدى جثت الأشباح يرتب مقولات الفلسفةفي جداوليحسب الخسائر والأرباح يحفر في السماءخندقا للعبورويشتاق لحزن الشتاءينسج خيوطهكشاعر يصفف الكلمات في ورشة الرؤيافي غفوة السباتفي غربلة الغبارعلى أرصفة الغيابالعنكبوت البهلوانييلعب الشطرنج مع صورته في المرآة......

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