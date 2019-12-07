ضياء الشكرجي - مع بيان المرجعية في 6 كانون الأول 1/2

2019/12/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي بالرغم من أني كنت منذ 2003 وحتى يومنا هذا أرفض تدخل المؤسسة الدينية في الشأن السياسي، لكني ضد من يكيل الشتائم للمرجعية، كما إني ضد من يضفي عليها القداسة المبالغ بها، إما إيمانا منه بهذه القداسة، وإما نفاقا ومتاجرة بالمرجعية، كما يفعل معظم السياسيين.وأقول هنا لعل المرجعية قد أسست نفسها للفصل بين الدين والسياسة للمرحلة القادمة في حياتها، وما بعد ذلك، عندما قالت في خطبة التاسع والعشرين من الشهر المن......

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