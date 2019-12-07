طلعت رضوان - لماذا يتمسك الأصوليون بتخاريفهم؟

2019/12/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان منذ حوالىْ عشرين سنة، كنتُ أتمنى إنتاج سيارة لها خصائص الطيارة، بحيث يــُـمكنها الهبوط على سقف المنزل..وذلك بهدف تحقيق هدفيْن الأول: القضاء على أزمة المرور..والثانى: حل مشكلة وجود مكان لترك السيارة فى الأماكن العامة، وذلك- بصفة خاصة- فى المُـدن المُـزدحمة بالسكان (على مستوى العالم) وبالرغم من إدراكى أنّ تلك السيارة/ الطيارة التى تخيلتها، لن يستفيد منها فقراء العالم، فإننى فرحتُ عندما قرأتُ......

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