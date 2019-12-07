2019/12/07 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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النائب الأول لرئيس البرلمان يدعو لعقد جلسة طارئة بشأن أحداث يوم أمس

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بغداد اليوم-بغداد

أعرب النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، السبت (07 كانون الأول، 2019) عن مخاوفه من رفض المتظاهرين لرئيس مجلس الوزراء البديل الذي ستقدمه الكتل السياسية.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البدائل المطروحة من قبل ا

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (7 كانون الأول 2019) لملك الأردن، عبد الله الثاني، أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه الظروف.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن الأخير "تلقى صباح اليوم السبت7-12-2019،

بغداد اليوم-النجف

دعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (7 كانون الأول 2019)، أنصاره الى عدم ترك ساحات الإصلاح.

وقال صالح محمد العراقي، في منشور عبر صفحته على الـ "الفيس بوك": "من المهم عدم ترك سا

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