انطلاق مؤتمر حقيقة المعتقدات و التعايش المشترك في الشرق الاوسط

2019/12/07 | 15:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هانوفر بحضور عدة شخصيات دينية ومدنية، انطلقت اليوم السبت 07.12.219 اعمال مؤتمر حقيقة المعتقدات والعيش المشترك على قاعة المؤتمرات في جامعة هانوفر الالمانية.عدة منظمات وجمعيات مدنية ايزيدية وعلوية واسلامية وكاكائية ومسيحية تكفلت بتنظيم المؤتمر لتقريب وجهات النظر بين المجتمعات والتعريف بها للاخر.بدء المؤتمر بالقاء بعض الأدعية الدينية من مخلتف …

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