واشنطن تدين

2019/12/07 | 15:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون وسط بغداد ليل الجمعة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في حسابها على تويتر إن "أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل مروعة ومرعبة".

وحثت السفارة الأمريكية الحكومة العراقية على "اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية".

هذا وعبر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث عن غضبه وحزنه "العميق" نتيجة جرائم القتل ضد المتظاهرين في بغداد.

وقال على حسابه في تويتر عناصر "مجرمة من الطرف الثالث" هي من نفذت الهجوم، ووصفهم بالمخربين.

وأدانت فرنسا وكندا ودول أخرى المذبحة.

وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد ليل الجمعة.

ولم يتسن معرفة الجهة التي أطلقت النار على المحتجين خلال الليل.



وقالت وزارة الداخلية إنها تراقب الوضع عن كثب، لكن قواتها لم تتدخل.

وبحسب مسؤولين فان أحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي أطلق النار على المتظاهرين في محاولة أخرى لفض الاحتجاجات قرب الجسور ببغداد.

وقتل أكثر من 400 متظاهر وأصيب نحو 15 ألف آخرين بجروح منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة السياسية قبل نحو شهرين.





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