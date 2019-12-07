2019/12/07 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بيانا حول حادثة قصف الحنانة بواسطة طائرة مسيرة.

وأكدت السرايا في بيانها، ان القصف الذي تعرض له مسكن السيد مقتدى الصدر بطائرة مسيرة، سابقةٌ خطيرة جداً لا تُنذر بخطر، بل هي الخطر بعينه، حسب تعبير البيان، بعد أن شاهد الجميع وعرف حرص آل الصدر على وطنهم العراق، وحبهم لكل العراقيين بكل أديانهم و طوائفهم وقومياتهم، وبعد ما جرى من أحداث آخرها ما حصل يوم أمس من قيام انصار التيار بافتداء المتظاهرين بأنفسٍ وصدورٍ عارية مجردة من السلاح، سقط على أثرها عدد من الشهداء والمصابين، إضافة الى التفاف التيار حول الجيش العراقي، ودعمه في صد المتعرضين للمتظاهرين، وهو ما أغاض الفاسدين وسراق العراق وأعدائه.

وأضاف البيان، ان السرايا وفي الوقت الذي تدعو فيه الى ضبط النفس، فإنها تعلن أن التحقيقات جارية، وسيكون لها رد لا يتوقعه أحد، في حال ثبوت تورط أية جهة مهما كانت بتلك الاعتداءات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تصدر بيانا بشأن تعرض الحنانة لقصف بطائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تصدر بيانا بشأن تعرض الحنانة لقصف بطائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).