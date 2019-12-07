2019/12/07 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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الملك الاردني يؤكد لصالح دعم بلاده لجهود إعادة الأمور لمساراتها في العراق

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