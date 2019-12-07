نائب رئيس البرلمان يدعو لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل

2019/12/07 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم السبت، إلى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا سيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين.

وقال الكعبي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القيادات الامنية ينبغي ان تتحمل مسؤولياتها في حفظ امن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد"، منوها الى "وجوب تشديد الاجراءات الامنية لحفظ ارواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات ".

وأكد انه "سيتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فضلا عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف"، داعيا البرلمان إلى "عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل".

يذكر ان ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء امس اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، اضافة الى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، فيما اعلنت وزارة الداخلية، عن فتح تحقيق بالحالدث الذي ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.





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