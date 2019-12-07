السفارة الفرنسية في بغداد تدعو الاجهزة الامنية للكشف عن مرتكبي هجوم السنك المسلح

2019/12/07 | 15:55 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- دعت السفارة الفرنسية في بغداد، اليوم السبت، الى الكشف عن هوية منفذي الهجوم المسلح على المتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.وذكرت السفارة في بيان، اطلع عليه /SNG/،انه” تدين سفارة فرنسا في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية”.واكدت السفارة دعوتها للقوات الامنية بكشف هوية المذنبين بوضوح وعليهم ان ...

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