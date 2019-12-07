لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث (مجزرة السنك)

2019/12/07 | 15:55 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث “مجزرة السنك”.وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت /SNG/، نسخة منه إن “اللجنة دعوا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث مجزرة السنك الاخيرة والتي راح ضحيتها مجموعة من الشباب، وضرورة استضافة القادة الامنيين لاطلاع الشعب العراقي عن ...

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