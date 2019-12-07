بريطانيا تدعو الحكومة لحماية المتظاهرين ومحاسبة المتسببين بأحداث الأمس

2019/12/07 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا السفير البريطاني في لدى بغداد ستيفن هيكي، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى حماية المتظاهرين ومحاسبة المتسببين بأحداث الأمس.

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