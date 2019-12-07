مسعود بارزاني يعرب عن قلقه حيال العنف وعدم الاستقرار في العراق

2019/12/07 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، عن قلقه ازاء تصاعد العنف وتدهور الامن والاستقرار في العراق على وقع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها العاصمة ومحافظات الجنوب.

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