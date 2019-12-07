بعد قصف الحنّانة.. سرايا السلام تهدّد وصفحة الصدر: لا تتركوا الساحات

2019/12/07 | 16:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدرت سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري، بيانًا بشأن قصف منزل زعيم التيار من قبل طائرة مسيرة مجهولة، في الحنانة بمحافظة النجف، مهددة بالقول إن التحقيقات جارية وسيكون لنا رد لا يتوقعه أحد في حال ثبوت تورط أي كان وأية جهة مهما كانت.

سرايا السلام: التحقيقات جارية وسيكون لنا ردًا لا يتوقعه أحد في حال ثبوت تورط أيًا كان وأية جهة مهما كانت وأننا لن نسكت على ذلك إطلاقًا

وقالت السرايا ببيان صدر في 7 كانون الأول/ديسمبر وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "القصف الذي حصل فجر اليوم لمنزل ولينا ومرجعنا الشهيد السيد محمد الصدر، ومسكن قائدنا السيد مقتدى الصدر بطائرة مسيرة لهُ سابقةٌ خطيرة جدًا لا تُنذر بخطر بل هي الخطر بعينه، وإن ذلك يأتي بعد أن شاهد الجميع وعرف حرص آل الصدر الكرام على وطنهم العراق وحبهم لكل العراقيين بكل أديانهم وطوائفهم وقومياتهم وما كانت دماؤهم الطاهرة التي أريقت إلا شاهدًا ودليلًا على افتداء العراق وأهله بأنفسهم من المرجع الديني العالم الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلى المرجع الديني الكبير الشهيد السيد محمد الصدر، وصولًا إلى جناب القائد السيد مقتدى الصدر، وحماه كان نورهم يسعى بين أيديهم فنورهم هو حب العراق بلد الأولياء والمعصومين كما هو بلد المحبين".

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وأضاف البيان أنه "بعد أن تبين للجميع التصاق هذا البيت بالعراق والتوجيهات الحكيمة لراعي الإصلاح الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر، وما جرى من أحداث آخرها ما حصل يوم أمس من افتداء شبابنا المتظاهر بأنفسٍ وصدورٍ عارية مجردة من السلاح سقط على أثرها عدد من الشهداء والمصابين، ثم التفافنا حول جيشنا العراقي ودعمه في صد المتعرضين للمتظاهرين فإن كل ذلك أغاض الفاسدين وسراق العراق وأعدائه، فقد كان الصدر عنوانًا يؤرقهم ولا يسمح لهم بتحقيق خططهم الرامية إلى بيع العراق وتقديمه على طبق من ذهب لكل من هب ودب".

كما أردف قائلًا: "إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى ضبط النفس نعلن أن التحقيقات جارية وسيكون لنا رد لا يتوقعه أحد في حال ثبوت تورط أي كان وأية جهة مهما كانت وأننا لن نسكت على ذلك إطلاقًا فلا وطن بلا آل الصدر الكرام".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تعرض الحنانة في محافظة النجف، إلى قصف من طائرة مسيرة مجهولة.

وقال العراقي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "الحنانة تعرضت فجر اليوم إلى قصف من (طائرة مسيرة) وذلك ردًا على الأوامر التي صدرت من سماحته (للقبعات الزرق) بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقًا"، مضيفًا "هنا يقول قائدي: إن المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم".

صالح محمد العراقي للصدريين: لا تتركوا ساحات الإصلاح فلعلها تتعرض للخطر

بدورهم، أعلن أنصار الصدر عزمهم التحرك بشكل عاجل لتحصين مقر إقامة الصدر في الحنّانة بـ"دروع بشرية"، وهو ما باركته صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر، وفي الوقت الذي دعت فيه أنصاره إلى الالتزام بالنظام والقانون و"انتظار الأوامر"، طالبت أنصار الصدر الى عدم ترك ساحات الإصلاح فـ"لعلها تتعرض للخطر".

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