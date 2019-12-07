2019/12/07 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سجلت أسعار النفط اليوم السبت، ارتفاعًا كبيرًا وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعد اتفاق أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف

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