اعتقال سفاح بعد

2019/12/07 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

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بعد جريمة "تجمد الدم في العروق"، تمثلت في قتل سيدة وقطع رأسها ثم أكل جزء من دماغها في وجبة طعام، نجحت سلطات

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