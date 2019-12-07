الكعبي يدعو لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الامنية لبحث استهداف المتظاهرين ببغداد

2019/12/07 | 16:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الامنية لبحث استهداف المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل في

الساعة الواحدة ظهرا بحضور القيادات الأمنية العليا، لا سيما قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

واكد الكعبي بحسب البيان على ان "القيادات الامنية ينبغي ان تتحمل مسؤولياتها في حفظ امن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد ، منوها الى وجوب تشديد الاجراءات الامنية لحفظ ارواح المحتجين المعتصمين في بغداد والمحافظات".

وشدد انه "سيتم محاسبة جميع الجهات والشخصيات التي يظهر تورطها في قتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات ، فضلا عن الاستهداف الجوي لمنطقة الحنانة في النجف الاشرف".

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