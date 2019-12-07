2019/12/07 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أعلن نائب محافظ نينوى #سيروان_روزبياني، اليوم السبت، إطلاق #الحكومة المحلية آلاف الدرجات الوظيفية على الملاك الدائم في الدوائر التابعة للمحافظة.روزبياني قال لـ”الحل العراق” إن «#الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب محافظ نينوى لـ”الحل”: صادقنا على تعيين الآلاف على وزراتي التربية والصحة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب محافظ نينوى لـ”الحل”: صادقنا على تعيين الآلاف على وزراتي التربية والصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).