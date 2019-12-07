سائرون: طائرات مسيرة قصفت منزل الصدر في الحنانة فجر اليوم

2019/12/07 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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سائرون: طائرات مسيرة قصف منزل الصدر في الحنانة فجر اليوم

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