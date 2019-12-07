2019/12/07 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني توافد الالاف من انصار التيار الصدري يوم السبت الى حي الحنانة في مدينة النجف لشجب واستنكار عملية استهداف منزل زعيمهم مقتدى الصدر بطائرة مسيرة.وهتف المحتجون منددين بالهجوم الذي استهدف منزل الصدر، متوعدين الجهات التي قصفت المنزل برد قاسٍ وافاد صالح محمد العراقي، المقرب الصدر في وقت سابق من اليوم بتعرض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تحشيد الصدر ..الالاف من انصاره يتواجدون في حنانة النجف المركز الخبري الوطني.

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