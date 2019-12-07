رئيس الجمهورية للملك عبدالله الثاني: الدول الشقيقة لها دور كبير في إرساء استقرار العراق

2019/12/07 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح للملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية دعم الدول العربية الشقيقة والصديقة للعراق خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وذكر المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، ان الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني لبحث الأوضاع الراهنة في العراق، إذ قال الرئيس صالح، أن العراقيين يحرصون على توحيد كلمتهم بمختلف مكوناتهم، في مواجهة التحديات وتجاوز الأوضاع الحالية نحو الإصلاح وتغليب المصالح الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة الدولة والمجتمع، وتعزيز الحريات والديمقراطية، معبرا عن تقديره واعتزازه بدور الأردن والدول الشقيقة في دعم العراقيين على تجاوز الظروف الراهنة.

بدوره شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة استقرار العراق وتحقيق مصالح شعبه في السلام والتقدم والإصلاح وحقن الدماء، مؤكدا دعم المملكة لكل الجهود الخيّرة الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق برمته، ومن خلال تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدته، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية والعبث بأمنه.

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