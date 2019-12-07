هكذا ستؤثر العقوبات الأميركية على الخزعلي والخنجر.. وقريباً المالكي

2019/12/07 | 16:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم ينشغل العراقيون كثيراً بالعقوبات الأميركية على زعيم جماعة “عصائب أهل الحق” #قيس_الخزعلي، ربما لأن المرحلة العراقية الحالية لا تتقبل أي أخبار غير #التظاهرات وتطوراتها، ولكن […]

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