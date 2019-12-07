المتحدث باسم الصدر يطرح فرضية عن دوافع حادثتي “السنك” والحنانة ويدعو القوات الأمنية إلى ملاحقة المتورطين

2019/12/07 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القاضي جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إن ارتكاب “مجزرة السنك”، وقصف الحنانة هو قتل مشروع الاصلاح للدفع بقبول مرشح رئاسة الوزراء وكالعادة خلافاً لمطالب المتظاهرين.وذكر الموسوي في بيان تلقته “يس عراق” أن “ارتكاب مجزرة السنك وقصف الحنانة يهدف الى قتل مشروع الاصلاح، للدفع بقبول مرشح رئاسة الوزراء كالعادة […]

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