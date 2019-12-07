الكعبي يدعو لعقد جلسة طارئة بشأن أحداث الخلاني والسنك

2019/12/07 | 16:26 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الامنية لبحث استهداف المتظاهرين.وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت /SNG/ نسخة منه إن “الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل في الساعة الواحدة ظهرا بحضور القيادات الأمنية العليا، ...

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