كندا تصف الهجوم المسلح على المتظاهرين بـ

2019/12/07 | 16:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصف السفير الكندي لدى بغداد، اولريك شانون، الهجوم المسلح على المتظاهرين في ساحة الخلاني امس الجمعة بـ"الشنيع".

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