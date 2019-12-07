الحشد يدمر مضافة لداعش ويعالج عددا من العبوات في حمرين

2019/12/07 | 16:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، مضافة لداعش الإرهابي، فيما عثرت على عدد من العبوات الناسفة في سلسلة جبال حمرين وذلك ضمن عمليات إرادة النصر السابعة التي انطلقت اليوم.

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