الأسبوع الماضي.. بورصة العراق تتداول نحو 3 مليارات سهم

2019/12/07 | 16:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سوق العراق للأوراق المالية، تداول اسهم نحو 3 مليارات سهم وبقيمة قاربت على المليار وثمانمئة مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي.

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