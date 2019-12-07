الصين تُنتج “القرد الخنزير”.. تعرف على الحيوان الجديد

2019/12/07 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن علماء صينيون عن إنتاج أول كائن #هجين بين #الخنزير والقرد، في تجربة جديدة نحو تطوير عملية زراعة الأعضاء #البشرية في الحيوانات.وولد الخنزيران الهجينان في […]

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