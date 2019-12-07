2019/12/07 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو الى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أحداث السنك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/07 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو الى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أحداث السنك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حقوق الانسان النيابية تدعو الى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أحداث السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).