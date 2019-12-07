رئيس الجبهة التركمانية: المجزرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين في السنك وساحة الخلاني ’’قصمت ظهر’’ العملية السياسية

2019/12/07 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، اليوم السبت، أن حادثة اقتحام مسلحين لساحة الخلاني والسنك في بغداد، ليلة أمس، وفتحهم النار صوب المتظاهرين هناك قد "قصمت ظهر العملية السياسية"، مؤكدأ أن الحكومة ستكون أمام "مساءلة دولية تجاه هذه المجازر".

وقال الصالحي في تصريحات صحافية، إن "المجزرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين في السنك وساحة الخلاني أمس في بغداد قصمت ظهر العملية السياسية، وقد حذرنا في اكثر من مرة الحكومة العراقية من مغبة عدم الذهاب الى انتهاك حق الانسان العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة ستكون امام مساءلة دولية تجاه المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين وحسب القانون الإنساني الدولي الموقع من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف رئيس الجبهة التركمانية، أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية طالبت بعقد جلسة طارئة للبرلمان منذ الساعة الأولى من حدوث مجزرة السنك"، متهما رئاسة البرلمان بأنها "تتجاهل عرض تقارير لجنة حقوق الإنسان النيابية امام النواب".

وتابع: "يبدو أن هنالك ضغوطات سياسية تمارس على هيئة الرئاسة لمنع عرض التقارير"، مشيراً إلى وجود "تخوف من مناقشة تقارير اللجنة الحقوقية في مجلس النواب".

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت (07 كانون الأول، 2019) أن ما حصل يوم امس اعتداء اجرامي مسلح قامت به عصابات خارجة عن القانون.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ان الأخير "تابع باهتمام شديد وبألم عم

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت كتلة "النهج الوطني"، اليوم السبت، القوات الأمنية بـ"تحمل مسؤوليتها الوطنية"، في حماية المتظاهرين والكشف عن هوية الجماعات المسلحة التي اقتحمت ساحة الخلاني والسنك في بغداد يوم أمس، وقتلت عدداً منهم.

بغداد اليوم - بغداد

طالب تحالف سائرون، السبت 7 كانون الاول 2019، الكشف عن الجهات التي تقف وراء احداث السنك والخلانة والحنانة، فيما دعت الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب.

وقال التحالف في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الهيأة السياسية لل

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