مسيحيّو سهل نينوى يحتفلون بعيد القديسة البربارة بأجواء العودة والإصرار

2019/12/07 | 16:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إحتفل مسيحيّو سهل نينوى عصر هذا اليوم الجمعة المصادف 5 كانون الأول 2019 بتذكار عيد القديسة بربارة بأجواء ملؤها البهجة والسعادة وبحضور جماهيري واسع.بدأت الإحتفالية بمسيرة من مدينة كرمليس إلى دير القديسة بربارة وبعدها بدأ قدّاس في دير القديسة بربارة بمشاركة آلاف المسيحيين بالرّغم من المطر، حيث أدار …

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