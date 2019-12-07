مسرور بارزاني: داعش خطر كبير والتعاون الدولي ضروري لمواجهته

2019/12/07 | 16:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا السفير جيمس جيفري – تصوير: KRG

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