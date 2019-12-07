قائد عمليات البصرة: انسحاب المتظاهرين من المستودع النفطي في الفاو

2019/12/07 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات البصرة الفريق قاسم نزال، اليوم السبت، انسحاب المتظاهرين من اهالي الفاو من المستودع النفطي بعد تسلم مطالبهم ورفعها للجهات المعنية.

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