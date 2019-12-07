2019/12/07 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تضاربت الانباء حول اختراق طائرة مسيرة لأجواء محافظة النجف واستهدافها منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت.

ففي بيان منسوب الى الحكومة المحلية في النجف نفت فيه دخول اية طائرة مسيرة اجواء المحافظة، واصفة ما اعلن عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تعرض منزله الى استهداف جوي بأنه "يحتاج الى تعمق بالتحقيق".

وذكر بيان منسوب الى المحافظ لؤي الياسري قوله انه "بعد اجتماعات مع جميع القطعات الامنية والجهد الاستخباري وكذلك القوة الجوية العراقية وعملياتها التقنية، جميع تلك الاجهزة اكدت عدم دخول اي طائرة مسيرة لأجواء النجف الاشرف خلال 24 ساعة الماضية، ولم تحدث عمليات تفجير ولم يتم سماع دوي أي انفجارات في النجف ومحيطها".

واضاف البيان ان "ما صدر عن تعرض منزل مقتدى الصدر لاعتداء أثم يحتاج التعمق بالتحقيق وربما تم استهداف المنزل بطائرة ألكترونية كطائرات التصوير ومن داخل مدينة الحنانة".

وافاد صالح محمد العراقي، المقرب الصدر في وقت سابق من اليوم بتعرض "الحنانة"، منطقة سكن الصدر، الى قصف بطائرة مسيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المحلية في النجف تصدر توضيحا بشأن الطائرة المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).