شاهد.. المئات من أنصار الصدر يخرجون إلى شوارع النجف بالهتافات

2019/12/07 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج أنصار التيار الصدري في محافظة النجف، يجوبون الشوارع بعد أنباء قصف منطقة سكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصاروخ من طائرة درون.وهتف أنصار الصدر بهتافات تضامنية والمؤازرة مع زعيمهم الصدر.وقال القاضي جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم السبت، إن ارتكاب “مجزرة السنك”، وقصف الحنانة هو […]

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