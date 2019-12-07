محافظ النجف يخالف رواية “صالح العراقي” باستهداف منزل الصدر ويوصي ببحث “معمق”

2019/12/07 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، ان المحافظة لم تسجل دخول أي طائرة مسيرة، اثر مزاعم لمقرب من الصدر بشأن استهداف منزل زعيم التيار مقتدى الصدر بقصف لطائرة مسيرة في منطقة الحنانة.وذكر المحافظ في بيان، انه” بعد اجتماعات مع جميع القطعات الامنية والجهد الاستخباري وكذلك القوة الجوية العراقية وعملياتها التقنية، جميع تلك الاجهزة […]

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