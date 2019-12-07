جريمة مروعة.. أب يدفن ابنته حية

2019/12/07 | 16:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، تفاصيل وفاة فتاة فلسطينية بطريقة مروعة، بعد اختفائها منذ ما يزيد عن شهرين، حيث تم العثور عليها في حفرة قام والدها بدفنها فيها وهي على قيد الحياة، قبل أن تلقى حتفها اختناقًا بداخلها.

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