جرعات من الأسبيرين يمكنها زيادة فرص التغلب على السرطان

2019/12/07 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

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اكتشف باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن جرعات صغيرة من الأسبيرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على السرطان.

ويفيد موقع JAMA Network، بأن

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