2019/12/07 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأم بين مطرقة الفاقة وسندان الفقدى – مريم لطفي مخلوقة من صبر وحنان وهبها الله العاطفة الجياشة، الرحمة، الرافة، العطاء، التسامح، الغفران ،الاناة، الحكمة،شمس معطاء بلا حدود ودون مقابل ،شجرة مباركة ثمارها الحياة..هذه الصفات واكثر اختصت بها الام العراقية التي كانت ولاتزال اما مع مرتبة الشرف،دخلت معترك الحياة صبية او شابة في مقتبل العمر […]

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