الإعلام الأمني يعلن نتائج عملية إرادة النصر في صلاح الدين

2019/12/07 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها في عملية إرادة النصر بمرحلتها السابعة، اليوم السبت،11 وكراً و3 أنفاق والعثور على متفجرات و 23 عبوة ناسفة.

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