2019/12/07 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف يوم السبت ان طائرة مسيرة اطلقت قنبلة محلية الصنع استهدفت منطقة الحنانة التي تضم منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال قائد شرطة النجف غالب الحسيني في ادلى به للصحفيين اليوم، إن “حادث الطائرة المسيرة في الحنانة وقع الساعة 3,40 دقيقة صباحا حسب ما اعلمونا مكتب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف تفصح عن نوع المقذوف الذي استهدف منزل الصدر والدفاع توضح المركز الخبري الوطني.

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