الميليشيات تحتاج “الدولة” كدرع وغطاء لحركتها في العتمة.. احمد سعداوي

2019/12/07 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تريد هذه المليشيات مواجهة صريحة، وانما غزوات متفرقة، وعمل عصابات جبانة كخطف المدنيين العزّل في ساعات الفجر الأولى، والطعن والهرب، والرمي بالرصاص الحيّ على المتظاهرين من خلف وجوه ملثّمة.والقنص من أسطح البنايات.كل هذا مناسب جداً لها لإنهاك الحركة الاحتجاجية، مثل مصارع الثيران الذي لا يستطيع المواجهة المباشرة، فيغرز سيفه مرّة بعد أخرى […]

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