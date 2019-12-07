برهم صالح يدعو الى احترام الطابع السلمي للتظاهرات

2019/12/07 | 17:28 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الى احترام الطابع السلمي للتظاهرات، فيما بين ان مسؤولية الاجهزة الامنية هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي إن “رئيس الجمهورية، تابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم أمس الجمعة السادس ...

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